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17:25 (мск), источник: ТАСС

Суд ограничил Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с делом

Защита сможет ознакомиться с материалами дела до 11 февраля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы обязал до 11 февраля ознакомиться с материалами дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, и его адвокатов. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил Сафронова и его защиту в сроках ознакомления с материалами дела до 11 февраля», — сказал он.

Бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Следствие по делу завершено, адвокаты знакомятся с материалами дела.

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