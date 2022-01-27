12:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бывшему сотруднику МВД дали четыре года, но не стали лишать звания
Полковник остался при погонах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как стало известно «Ъ», четыре года колонии получил бывший полковник управления «Б» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Борис Гуменюк, входивший в команду отбывающего 12-летний срок за создание преступного сообщества экс-руководителя главка Дениса Сугробова. Бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество в отношении владелицы логистической компании. За 10 млн руб. вышедший к тому времени в отставку оперативник обещал даме решить возникшие у нее проблемы с правоохранительными органами.
Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Савеловский райсуд Москвы начал рассматривать в июне прошлого года. Надо полагать, что особой сложности для председательствовавшего на процессе Дмитрия Неудахина оно не представляло хотя бы потому, что своей вины в инкриминированном ему деянии подсудимый Гуменюк не отрицал ни во время следствия, ни в суде. В ходе прений гособвинитель запросил для бывшего полковника МВД, ранее работавшего в известном управлении «Б» (борьба с хищениями в бюджетной сфере) ГУЭБиПК под началом генерала Дениса Сугробова, 4,5 года колонии общего режима. Суд, согласившись со всеми доводами прокурора, счел возможным назначить 56-летнему Борису Гуменюку на полгода меньше. При этом Гуменюка не стали лишать звания и штрафовать. В зачет отбытого наказания осужденному пойдут почти полтора года, которые он уже провел в СИЗО во время следствия и суда.
Как уже рассказывал «Ъ», неприятности на Гуменюка обрушились 30 октября 2020 года. Тогда сотрудники ФСБ задержали его в галерее «Аэропорт» на Ленинградском проспекте столицы с поличным при получении от владелицы компании «РТК Логистика» Ольги Янчевской 10 млн руб., большая часть из которых оказалась «куклой». В этот же день следователь ГСУ СКР по Москве предъявил Гуменюку обвинение, а Пресненский райсуд Москвы отправил его в СИЗО.
Из материалов дела и приговора следует, что летом 2020 года Борис Гуменюк взялся помочь своей давней знакомой Янчевской решить возникшие у ее фирмы проблемы с правоохранительными органами. При этом защита офицера утверждала в суде, что до этого дама два года уговаривала тогда еще служившего в ГУЭБиПК полковника Гуменюка помочь ей решить проблему, но тот всякий раз убеждал ее «оставить все как есть». В итоге уже вышедший к тому времени в отставку экс-оперативник все-таки согласился взять деньги и передать их в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы там свернули уголовное преследование по обвинению Ольги Янчевской в неуплате налогов. Однако время шло, а никаких изменений к лучшему для владелицы «РТК Логистики» не происходило, после чего бизнесвумен и обратилась в ФСБ.
Впрочем, как утверждал бывший полицейский на допросах у следователя и в суде, похищать полученные от своей знакомой деньги он тоже не собирался. Согласно показаниям экс-оперативника, с помощью нее он собирался «перекредитоваться» — взять деньги в том числе на покупку новой машины, а потом когда-нибудь вернуть. Однако суд в эту версию не поверил.
«С учетом полного раскаяния и признания вины назначенное наказание мы считаем чрезмерно жестким. Приговор, скорее всего, будет обжалован», — заявил «Ъ» адвокат Бориса Гуменюка Павел Лапшов.
Отметим, что после известной зачистки сотрудниками ФСБ антикоррупционного главка МВД в 2014 году, под которую попали начальник ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенант Денис Сугробов и его заместитель генерал-майор Борис Колесников, полковник Гуменюк в управлении «Б» остался едва ли не единственным человеком из их команды. Службу он закончил в отделении, занимавшемся раскрытием преступлений в учебных заведениях. Выйдя на пенсию, офицер помогал бывшим коллегам, а параллельно продвигал снайпинг — высокоточную стрельбу на расстоянии до двух километров.
Что же касается потерпевшей по делу Гуменюка, то еще в декабре 2019 года Арбитражный суд Москвы признал компанию Ольги Янчевской банкротом, а уголовное дело в отношении дамы о неуплате налогов, по данным «Ъ», до сих пор якобы расследуется.
Олег Рубникович