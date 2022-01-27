«Ведомости»: 22 поезда с грузами из России простаивают в Казахстане из-за экспедитора

Как сообщил представитель изданию, казахстанский экспедитор ТОО «Альжанов А. А.» получил от российских грузоотправителей около 370 млн руб. для оплаты перевозки и пропал с деньгами. КТЖ отказывается везти грузы без оплаты услуги. Информацию об этом газете подтвердили представители двух российских экспедиторов — «Эникарго» и «Литкола», вагоны которых простаивают на территории Казахстана.
По данным «Ведомостей» на 26 января простой вагонов достигает 19 суток, грузоотправители отправляли лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления.
Представитель Союза операторов железнодорожного подвижного состава сообщил газете, что о проблеме организации известно, она сейчас разбирается в деталях. «Возможно, потребуется обращение в КТЖ по совместному поиску решения вопроса. Не очень ясно, каким образом вагоны могли пройти погранпереход и оказаться на территории Казахстана при наличии задолженности по платежам», — рассказал он.
Представитель «Российских железных дорог» (РЖД) пояснил «Ведомостям», что компания согласовывает с КТЖ перевозку, но дальше это территория и ответственность КТЖ и экспедитора, который занимается отправкой груза. «Ведомости» направили запрос в КТЖ.
Зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин сообщил, что когда груз оформляется в РФ, например, для отправки в Казахстан или транзитом через страну, то не видно, есть ли денежные средства у экспедитора, привлеченного для оплаты провозных платежей по территории другой страны. «Есть подозрение, что сотрудники КТЖ могли участвовать в махинации, поскольку при согласовании перевозки компания подтверждала платежеспособность данного экспедитора. И когда в страну шло большое количество грузовых вагонов, в КТЖ не блокировали такие перевозки», — сообщил он газете.
Два источника среди российских грузоотправителей и казахстанских экспедиторов рассказали изданию, что ТОО «Альжанов А. А.» заключило договор с дочерней компанией КТЖ «КТЖ — грузовые перевозки» и получило скидку в 30% под определенный объем — порядка 8 млн т грузов. Так, по их словам, КТЖ может потребовать с грузоотправителей оплату полной суммы провозных платежей без скидки и плату за простой вагонов. «То есть в итоге грузоотправителям придется заплатить более 500 млн руб. за перевозку, которая уже должна была состояться», — пояснил один из источников газете.
Собеседники издания считают, что на сегодняшний день проблема выглядит нерешаемой, если повторно не оплатить стоимость услуг. В дальнейшем же можно избежать повторения ситуации, полностью поменяв систему платежей между грузоотправителями и железнодорожными администрациями, сказали они газете.