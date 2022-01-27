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09:31 (мск), источник: Ведомости

На Украине солдат-срочник расстрелял пятерых сослуживцев

Служащий Национальной гвардии Украины открыл огонь по своим сослуживцам из автомата Калашникова в украинском Днепре, после чего скрылся с оружием. Об этом сообщает МВД республики. В результате стрельбы погибли пять человек, еще пять получили ранения.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января на предприятии «Южмаш» при выдаче оружия, говорится в сообщении. Одна из военнослужащих умерла во время оказания медицинской помощи. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По данным издания «Информатор», солдат выполнял обязанности в составе караула, когда он забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находилось 22 человека.

В городе объявлена операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

На место происшествия выехал командующий Национальной гвардией, генерал-полковник Николай Балан, отметили в МВД.

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