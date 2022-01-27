Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск

«Основание <…>: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос при попытке найти его в базе.
Также в розыск объявили PR-директор Хизы — Лусик Карапетян. При этом на сайте не указано, какие преступления им вменяются.
У Запирова в Instagram почти восемь миллионов подписчиков, в основном он снимает розыгрыши, а также видео на автомобильную тематику. Последнее опубликованное видео — с пранком над известным в сети Мурадом из такси — тот стал известен после того, как обманул водителя и не заплатил ему, но их поездка и обещания пассажира попали на видео.
Лусик Карапетян — PR-директор Запирова (об этом говорится в описании его Instagram), у нее в социальной сети около 800 тысяч подписчиков.