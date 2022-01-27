19:36 (мск), источник: Daily Storm
Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку с минометами и гранатометами
Отмечается, что раненые есть, но точное количество неизвестно.
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На границе Киргизии и Таджикистана произошло вооруженное столкновение военных двух государств. Таджикская сторона в ходе сражения применила минометы и гранатометы, сообщает Погранслужба Киргизии.
«Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная», — отмечает ведомство.
Инцидент случился в местности Торт-Кочо Баткенского района. Согласно данным Киргизии, первыми открыли стрельбу пограничники со стороны Республики Таджикистан. Аналогичная информация поступила и от местных жителей.
«В районе 19:35 (16:35 по Москве) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района», — приводит РИА Новости сообщение.
В киргизских населенных пунктах близ границы с Таджикистаном люди начали эвакуироваться. К спасению гражданского населения подключились власти Киргизии — первыми из зоны конфликта вывозят женщин, детей и стариков, сообщили ТАСС в администрации Баткенской области.
«В настоящий момент перестрелка продолжается. Раненые есть, но точное количество неизвестно», — дополнили информацию источники издания ASIA-Plus.
Пограничников Таджикистана на границе с Киргизией перевели на усиленный режим несения службы, о чем изданию ТАСС сообщили в Погранслужбе.
Крупный вооруженный конфликт на границе двух государств вспыхивает не в первый раз. В конце апреля 2021 года между Киргизией и Таджикистаном возник территориальный спор из-за водораспределительного пункта, который позднее перерос в вооруженный конфликт.