Украинский нацгвардцеец Артемий Рябчук застрелил пять человек в Днепре. Что известно о нем и его мотивах
27 января военнослужащий украинской Национальной гвардии Артемий Рябчук застрелил в Днепре пять человек, в том числе четверых сослуживцев, и ранил еще пятерых. Причиной преступления могли быть неуставные отношения.
По информации телеканала «Украина 24», до призыва Рябчук работал на складе одной из фирм в Одесской области. У него было среднее техническое образование. Призван он был прошлой осенью.
После задержания Рябчука в соцсетях была распространена оперативная съемка, в которой Рябчук рассказывает о деталях преступления. По его словам, одному бойцу из наряда, который он расстрелял, удалось убежать.
Рябчук также пояснил, почему он стрелял в женщин — сослуживицу и работницу завода. «Я знал, что оператор каждые 30 минут связывается с частью и докладывает обстановку, и чтобы она не доложила, я пальнул по ней», — сказал Рябчук.
Работница же завода, по его словам, сидела на проходной и отказалась выпускать его с территории — и поэтому он выстрелил ей в голову.
После этого он все равно не смог открыть дверь и поэтому перерезал колючую проволоку и перелез через забор.
Одна из версий — издевательства сослуживцев
Мотивы Рябчука пока доподлинно не известны, но член комитета по правозащите украинского парламента Юлия Яцык написала в «Фейсбуке», что его травили сослуживцы.
«Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. А те не приняли никаких мер, его объявили “стукачом” и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы заполучить автомат и отомстить. О содеянном не сожалеет», — написала Яцык.
Депутат подчеркнула, что это не оправдывает Рябчука, но может стать основанием для привлечения к ответственности других военнослужащих.
В Государственном бюро расследований (ГБР) на запрос Украинской службы Би-би-си ответили лишь, что следствие проверяет все версии, но МВД уже объявило, что намерено расследовать, не подвергался ли Рябчук давлению и травле.
По информации ГБР, Рябчук сдался полиции сам: он попросил незнакомую женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.
По словам пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, следователи планируют отправить Рябчука на психиатрическую экспертизу, а также проверить, не был ли он в момент преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.