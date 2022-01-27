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21:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Украинский нацгвардцеец Артемий Рябчук застрелил пять человек в Днепре. Что известно о нем и его мотивах

27 января военнослужащий украинской Национальной гвардии Артемий Рябчук застрелил в Днепре пять человек, в том числе четверых сослуживцев, и ранил еще пятерых. Причиной преступления могли быть неуставные отношения.

Источник: Национальная полиция Украины

Трагедия случилась около четырех часов утра в Днепре (бывший Днепропетровск), на территории завода «Южмаш», который охраняет нацгвардия.

Когда заступавшим на пост солдатам выдали оружие, Рябчук неожиданно начал стрелять. На видео с камеры наблюдения, которое попало в соцсети, видно, что он возвращался к раненым, чтобы добить их.

На месте были убиты четверо сослуживцев Рябчука и одна женщина из гражданских, работница завода. Еще пятеро ранены, они доставлены в больницу.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, в частности, что Рябчук выпустил три пули в 22-летнюю девушку, служившую с ним в нацгвардии.

«Девушка получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое — в живот. Сейчас в хирургии больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла больше трех литров крови», — написал Геращенко в «Фейсбуке».

На видео видно, как Рябчук забирает оружие и боеприпасы и бежит. Через несколько часов он был задержан в пригороде Днепра.

Что известно о Рябчуке и его мотивах

По данным МВД Украины, Артемию Рябчуку — 21 год, он родом из города Измаил Одесской области. «Он был призывником срочной службы. Вырос без отца», — написал в «Фейсбуке» Антон Геращенко.

Объявление о розыске Артемия Рябчука | Источник: Национальная полиция Украины

По информации телеканала «Украина 24», до призыва Рябчук работал на складе одной из фирм в Одесской области. У него было среднее техническое образование. Призван он был прошлой осенью.

После задержания Рябчука в соцсетях была распространена оперативная съемка, в которой Рябчук рассказывает о деталях преступления. По его словам, одному бойцу из наряда, который он расстрелял, удалось убежать.

Рябчук также пояснил, почему он стрелял в женщин — сослуживицу и работницу завода. «Я знал, что оператор каждые 30 минут связывается с частью и докладывает обстановку, и чтобы она не доложила, я пальнул по ней», — сказал Рябчук.

Работница же завода, по его словам, сидела на проходной и отказалась выпускать его с территории — и поэтому он выстрелил ей в голову.

После этого он все равно не смог открыть дверь и поэтому перерезал колючую проволоку и перелез через забор.

Одна из версий — издевательства сослуживцев

Мотивы Рябчука пока доподлинно не известны, но член комитета по правозащите украинского парламента Юлия Яцык написала в «Фейсбуке», что его травили сослуживцы.

«Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. А те не приняли никаких мер, его объявили “стукачом” и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы заполучить автомат и отомстить. О содеянном не сожалеет», — написала Яцык.

Депутат подчеркнула, что это не оправдывает Рябчука, но может стать основанием для привлечения к ответственности других военнослужащих.

Источник: Национальная полиция Украины

В Государственном бюро расследований (ГБР) на запрос Украинской службы Би-би-си ответили лишь, что следствие проверяет все версии, но МВД уже объявило, что намерено расследовать, не подвергался ли Рябчук давлению и травле.

По информации ГБР, Рябчук сдался полиции сам: он попросил незнакомую женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

По словам пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, следователи планируют отправить Рябчука на психиатрическую экспертизу, а также проверить, не был ли он в момент преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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