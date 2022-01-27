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22:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Что происходит на границе Киргизии и Таджикистана. Главное

  • В четверг погранслужба Киргизии сообщила об обострении на границе из-за перекрытия таджикскими военными дороги Баткен—Исфана. Пограничники двух стран провели переговоры, после чего дорога была открыта. Однако между пограничниками началась перестрелка. Киргизия утверждает, что Таджикистан использует минометы и гранатометы, ведет прицельный огонь по ЛЭП и погранзаставам, а требования Киргизии по прекращению огня игнорирует.
  • Погранслужба Таджикистана заявила, что стрельба с их стороны была ответной. По версии службы, конфликт произошел после того, как киргизы закидали машины таджиков в селе Сомониен на автодороге Исфана-Ош камнями, а киргизская погранслужба начала стрельбу. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил, что зафиксировал БПЛА Киргизии, нарушающих воздушное пространство республики. Кроме того, таджикская сторона заявила об использовании киргизами минометов.
  • В 23:50 был установлен «режим тишины», на это время были запланированы переговоры между представителями Киргизии и Таджикистана. «Режим тишины» продержался 10 минут. Как сообщает погранслужба Киргизии, переговоры сорвались из-за нарушения таджикской стороной договоренностей о прекращении огня. Таджикское агентство «Ховар», в свою очередь, утверждает, что Киргизия открыла огонь по позициям Таджикистана, после того как ее представитель не пришел на встречу.
  • По информации «Азии-Плюс», столкновения продолжаются.
  • Как сообщает «Sputnik Таджикистан», в результате перестрелки погиб один человек, ранены 17 человек, в том числе 11 таджикских военных. ГКНБ Таджикистана сообщил о жертвах среди мирных жителей и пограничников. Помощник мэра таджикской Исфары ранен в зоне конфликта на границе с Киргизией, сообщил «Sputnik Таджикистан».
  • На границе двух стран объявлено казарменное положение. Туда стянуты силовики, жители приграничных сел эвакуированы.
  • ОДКБ призвала к немедленному прекращению огня и объявила о готовности оказать помощь для мирного разрешения конфликта.
  • Напомним, 29 апреля 2021 года столкновения на киргизско-таджикской границе вылились в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. В июне 2021 года президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились о делимитации и демаркации границы.

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