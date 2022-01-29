Суд арестовал основателя «QR-сопротивления» по делу о взятке

Ресторатора отправили под арест до 27 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Коновалов просил избрать ему домашний арест, залог в 1 млн руб. или личное поручительство.
Ресторатору предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. Он не признает вину. По версии следствия, в сентябре 2021 года ресторатор предложил управляющей кафе «Пакман» Юлии Бесовой посодействовать в возвращении конфискованного кальяна и табака.
В январе 2022 года в Санкт-Петербурге прошли рейды по барам, не соблюдающим введенный из-за COVID-19 запрет на работу ночью. 25 января Коновалов со сторонниками пытался попасть в закрытые и охраняемые силовиками бары.