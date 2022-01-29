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03:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал основателя «QR-сопротивления» по делу о взятке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу ресторатора Александра Коновалова. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Коновалов известен организацией кампании сопротивления QR-кодам в общепите.

Ресторатора отправили под арест до 27 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Коновалов просил избрать ему домашний арест, залог в 1 млн руб. или личное поручительство.

Ресторатору предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. Он не признает вину. По версии следствия, в сентябре 2021 года ресторатор предложил управляющей кафе «Пакман» Юлии Бесовой посодействовать в возвращении конфискованного кальяна и табака.

В январе 2022 года в Санкт-Петербурге прошли рейды по барам, не соблюдающим введенный из-за COVID-19 запрет на работу ночью. 25 января Коновалов со сторонниками пытался попасть в закрытые и охраняемые силовиками бары.

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