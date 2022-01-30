21:17 (мск), источник: Life.ru
СК окончательно подтвердил подлинность «екатеринбургских останков» семьи Николая II
Сообщается, что все исследования и экспертизы о расстреле членов царской фамилии завершены.
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В деле об убийстве последнего российского императора Николая II и его близких поставлена окончательная точка. Не может быть сомнений, что в обнаруженных в 1991 и 2007 годах под Екатеринбургом захоронениях лежали останки членов царской семьи. Об этом сообщили в СК РФ.
«Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы», — сообщила генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», премьера которого прошла на Первом канале.
Уточняется, что все исследования и экспертизы завершены. Специалисты пришли к однозначному выводу: в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева были расстреляны император, его супруга Александра Фёдоровна, четверо дочерей и сын, а также ближайшие слуги.
Ранее Лайф перечислил 7 мифов о Ленине, в которые пора перестать верить. Считается, что вождь революции был человеком морали и совести, но это далеко не так. Кроме того, Ленин родился вовсе не в бедной семье, а имел неплохое состояние и наследство.