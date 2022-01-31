СКР разобрался с билетами, продававшимися через сайты-двойники

На последнем этапе продажами занималось больше двух десятков фирм, работу сети поддерживали колл-центры в Москве и Владимире, к работе привлекались программисты, дизайнеры и специалисты по рекламе.
Расследованием крупнейшей в российском сегменте интернета аферы с театральными билетами СКР занимался почти два года. Основанием для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы руководства Мариинского театра, обнаружившего, что билеты на его спектакли продаются через клоны официального сайта — mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com.
Причем оба сайта внешне были почти неотличимы от официального: они копировали стилистику и символику Мариинки, активно продвигались через поисковые программы в интернете. Но при этом продаваемые через них билеты стоили в несколько раз дороже официальной цены.
В итоге по заявлению Мариинки была проведена доследственная проверка, результатом которой стало уголовное дело, возбужденное 14 февраля 2020 года центральным аппаратом СКР. Сначала оно расследовалось по довольно редкой в судебной практике ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). И хотя в деле был всего один эпизод, следственную группу возглавил один из наиболее опытных сотрудников СКР, генерал-майор юстиции Сергей Новиков. Крупной удачей следствия стало задержание директора компании Simple Life Innovation Алексея Куринова. Компания, как считают в СКР, являлась своего рода центром незаконной билетной сети, в связи с чем ее глава и находился в федеральном розыске. После ареста Куринова, санкционированного судом 29 января 2021 года, в материалах дела стали появляться новые эпизоды и потерпевшие, а само обвинение дополнилось более жесткой статьей о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как выяснил впоследствии СКР, в декабре 2013 года бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов через фирму Simple Life Innovation начали продавать билеты на спектакли, спортивные матчи, фестивали и т. п. Куринов был хорошим программистом и поэтому взял на себя техническую часть нового бизнеса, а его компаньон руководил всем проектом, занимаясь его развитием. Под эти задачи Хартанюк, по материалам расследования, зарегистрировал два домена — bilet2u.ru и sport2u.ru, и несколько лет работа компаньонов не выходила за рамки закона.
Однако в феврале 2017 года, по версии следствия, Андрей Хартанюк, решив резко увеличить свой доход, дал указание компаньону создавать двойники официальных сайтов, после чего сам начал подбор сотрудников уже для исполнения своей новой задумки.
Сама преступная схема, по данным следствия, была не слишком оригинальна. Сначала дизайнеры создавали несколько сайтов, которые полностью копировали оформление и торговую марку сайтов популярных театров. В названиях клонов также использовались названия учреждений культуры. После регистрации и запуска сайтов специалисты преступной группы добивались того, что при запросах пользователей, связанных с покупкой билетов, именно «двойники» появлялись первыми в ответе поисковых систем.
Сами билеты фигуранты приобретали обычным образом, но перепродавали в несколько раз дороже.
По мере развития через сеть «двойников» стали распространять билеты не только на спектакли Мариинского театра, но также Большого и Малого, Театра наций, РАМТа и даже на концерты в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Общий оборот сети, по данным правоохранителей, составил более миллиарда рублей. А обратили внимание на нелегалов после того, как непосредственно в театры стали обращаться покупатели, либо не получившие уже оплаченных билетов, либо возмущенные заоблачными ценами.
По данным следствия, реализуя криминальный план, Хартанюк взял на себя общее руководство новым бизнесом: назначал цены на билеты, распределял деньги, полученные от их продажи, и обеспечивал прикрытие фирмам, входящим в нелегальную сеть, от различного рода проверок. Алексей Куринов, по материалам дела, курировал работу дизайнеров, программистов, специалистов по продвижению и рекламе, которые были наняты организаторами.
Спустя несколько месяцев в Москве и Владимире были открыты колл-центры для потенциальных покупателей.
В массовом сбыте билетов по завышенным ценам были задействованы десятки компаний, в том числе «Мульти», «ДЭЗ Служба», «Шоу Маркет», «Без нас никак», «Евротикетс», «Вам билет», «Международная торговая компания» и другие. Активными участниками преступной группы в это время, по данным следствия, стали предприниматель Юлия Чарыкова, владелец фирм «Евротикетс», «Тикет маркет» и «Офис групп» Виталий Гашаков, гендиректор компании «Без нас никак» Яна Тагина, а также Ирина Хартанюк — гендиректор компании «Юрэксперт» и мать организатора сети. Последняя, по материалам расследования, занималась подбором и регистрацией юрлиц и ИП, которые затем включались в сеть «двойников» сына, а также курировала открытие банковских счетов и обналичивание средств, поступающих на них. Виталий Гашаков, говорится в материалах расследования, подбирал помещения для колл-центров, а также для размещения программистов, курьеров и др. Яна Тагина, считает следствие, руководила работой колл-центров, набирала туда операторов, распределяла заявки на билеты, следила за тем, чтобы с них удаляли их настоящую цену. Чарыкова, по данным правоохранителей, была личной помощницей Андрея Хартанюка и координировала работу участников преступной группы, передавая им указания шефа.
Группа Хартанюка, отмечается в материалах дела, отличалась сплоченностью, действовала конспиративно.
Примечательно, что офис «билетной мафии» располагался по адресу Петровка, 19, совсем недалеко от здания столичной полиции.
Практически все руководители «билетной мафии» были в итоге задержаны, и им предъявили обвинения. Часть фигурантов вину признает частично, остальные претензии следствия отвергают. Однако Андрею Хартанюку и его матери удалось скрыться, оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Потерпевшими по делу проходят на только театры, но и обманутые покупатели, которым не досталось билетов. Один только Мариинский театр намерен взыскать с организаторов аферы 50 млн руб., подав соответствующий иск.
Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Мариинского театра, доволен тем, как качественно СКР провел расследование, подчеркнув, что главным его итогом можно считать тот факт, что сайты-клоны в театральном мире практически исчезли и продажи билетов с их помощью прекратились.