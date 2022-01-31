На Украине задержали группу лиц, планировавших устроить массовые беспорядки

Национальная полиция Украины задержала группу лиц, которые, по данным правоохранителей, якобы планировали устроить массовые беспорядки на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Стражи порядка не уточнили детали дела. В понедельник, 31 января, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко, где, как ожидается, будут раскрыты подробности задержания.
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве инкассаторы открыли стрельбу из автомата, защищая обменник возле здания СБУ от наклеек. Серьёзным парням с оружием показалось, что они имеют дело с грабителями, но на деле, как пишут СМИ, возле учреждения орудовала «банда» политических активистов с листовками.
Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. Однако в первый день зимы никакой попытки переворота так и не произошло, только протестующие против Зеленского забросали его офис мелочью. Позже в киевской администрации попытались объяснить, почему на Украине 1 декабря не было госпереворота.