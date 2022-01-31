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00:08 (мск), источник: Life.ru

На Украине задержали группу лиц, планировавших устроить массовые беспорядки

Правоохранители не уточнили детали дела. 31 января состоится брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции, где, как ожидается, будут раскрыты подробности задержания.

Национальная полиция Украины задержала группу лиц, которые, по данным правоохранителей, якобы планировали устроить массовые беспорядки на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Стражи порядка не уточнили детали дела. В понедельник, 31 января, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко, где, как ожидается, будут раскрыты подробности задержания.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве инкассаторы открыли стрельбу из автомата, защищая обменник возле здания СБУ от наклеек. Серьёзным парням с оружием показалось, что они имеют дело с грабителями, но на деле, как пишут СМИ, возле учреждения орудовала «банда» политических активистов с листовками.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. Однако в первый день зимы никакой попытки переворота так и не произошло, только протестующие против Зеленского забросали его офис мелочью. Позже в киевской администрации попытались объяснить, почему на Украине 1 декабря не было госпереворота.

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