04:34 (мск), источник: ТАСС
СМИ: «Мисс США» 2019 года покончила с собой в Нью-Йорке
Чесли Крист оставила предсмертную записку, отмечает газета New York Post.
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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Победительница конкурса красоты «Мисс США» 2019 года Чесли Крист покончила с собой в центре Нью-Йорка, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По ее сведениям, тело Крист нашли в воскресенье утром на улице, прилегающей к дому, где она жила. Полиция выясняет причины произошедшего. Крист оставила предсмертную записку, где попросила передать все свое имущество матери.
Уроженка города Джексон (штат Мичиган), 30-летняя Крист имела юридическое образование, а после получения титула «Мисс США» работала корреспондентом развлекательной телепередачи «Экстра». «Наши сердца разбиты. Чесли была не только жизненно важной частью нашего шоу, но и любимым членом семьи “Экстра” <…>. Приносим глубочайшие соболезнования всей ее семье и друзьям», — говорится в сообщении на сайте передачи.