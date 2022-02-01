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11:44 (мск), источник: Телеканал 360°

Больше 120 тысяч случаев ковида выявлено в России третий день подряд

В России за сутки выявили 125 836 новых случаев COVID-19, в больницы попали 17 487 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"
В оперштабе обратили внимание, что число госпитализаций выросло на 92,4% по сравнению с 31 января.

В Москве за сутки количество заболевших ковидом выросло на 21 533, в Санкт-Петербурге — на 13 619, в Подмосковье — на 11 475. В Московской области с начала пандемии сделали 15 106 090 ПЦР-тестов на определение коронавируса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С учетом новых данных общее число заразившихся в России теперь составляет 11 986 913. С начала пандемии скончались 332 012 пациентов, за сутки число жертв увеличилось на 663 человека. В Москве умерли 76 больных ковидом, в Санкт-Петербурге — 58, в Московской области — 37.

Врачи за 24 часа выписали 40 301 человека, что на 33,8% больше по сравнению с 31 января. Всего с начала пандемии ковид успешно побороли 10 288 582 человек.

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