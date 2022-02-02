Инспектора ДПС задержали после нападения на коллегу в дежурной части 37 отдела полиции на Васильевском. Возбуждено дело

СК задержал одного из инспекторов ДПС после нападения на сотрудницу уголовного розыска на Васильевском острове.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 2 февраля, следствие полагает, что в ночь с 31 января на 1 февраля 34-летний инспектор ДПС ГИБДД Василеостровского района в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела толкнул ее руками в грудь. Девушка упала и ударилась головой и спиной об стену. После этого полицейский повалил ее лицом вниз на пол и заломал руку. Нажим был такой силы, что у сотрудницы полиции врачи диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщает пресс-служба ведомства.
«Фонтанка» и 47 news описывали конфликт, который начался по сути из-за парковки на заснеженной площадке у отдела и закончился некрасивым поведением инспекторов ДПС и больницей для их коллеги.