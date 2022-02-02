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10:10 (мск), источник: Фонтанка

Инспектора ДПС задержали после нападения на коллегу в дежурной части 37 отдела полиции на Васильевском. Возбуждено дело

Действия сотрудника ДПС, который толкнул сотрудницу 37-го отдела полиции, а потом сломал ей руку, квалифицировали как «превышение должностных полномочий».

СК задержал одного из инспекторов ДПС после нападения на сотрудницу уголовного розыска на Васильевском острове.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 2 февраля, следствие полагает, что в ночь с 31 января на 1 февраля 34-летний инспектор ДПС ГИБДД Василеостровского района в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела толкнул ее руками в грудь. Девушка упала и ударилась головой и спиной об стену. После этого полицейский повалил ее лицом вниз на пол и заломал руку. Нажим был такой силы, что у сотрудницы полиции врачи диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщает пресс-служба ведомства.

«Фонтанка» и 47 news описывали конфликт, который начался по сути из-за парковки на заснеженной площадке у отдела и закончился некрасивым поведением инспекторов ДПС и больницей для их коллеги.

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