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10:40 (мск), источник: Фонтанка

Все трое участников «шоу» в дежурной части 37 отдела полиции Василеостровского района уволены

Отдел по работе с личным составом быстро изучил все обстоятельства конфликта в 37-м отделе полиции на Васильевском, закончившегося переломом руки у девушки-полицейского, и быстро принял решение: на утро 2 февраля уволены все трое.

Источник: РИА "Новости"

Основание — неподобающее поведение, стало известно «Фонтанке». Если неадекватность действий двух инспекторов не вызывал сомнений, то пострадавшей сотруднице уголовного розыска припомнили нецензурные выражения, которые она использовала в общении с ГАИшниками.

Конфликт между инспекторами ГИБДД Василеостровского района и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля на парковке у у 37 отдела полиции. Девушка высказала претензии по тому, как неаккуратно коллеги поставили машину, они стали требовать у нее предъявить удостоверение, а потом и ответить за оружие, которое было у нее при себе. В помещении дежурной части на сотрудницу подняли руку, что закончилось переломом руки. Финал конфликта попал на видео.

СК задержал одного из инспекторов, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

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