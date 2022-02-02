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11:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В России 13 дней подряд обновляются суточные рекорды заражений COVID-19 — более 141 тыс

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 141 883 случая заражения коронавирусом. Это на 12,75% больше, чем накануне (125 836), и максимум с начала пандемии. Количество госпитализаций составило снизилось на 1,6%, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 23 784 (за все время — 2 402 668),
  • Санкт-Петербург — 19 234 (1 057 686),
  • Московская область — 10 188 (782 577),
  • Пермский край — 3 754 (192 943),
  • Челябинская область — 3 399 (170 858).

За сутки в России умерли 678 заболевших, что на 15 человек больше, чем вчера (663). Общее число умерших достигло 332 690. Был госпитализирован 17 201 человек, что на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля. За день выздоровели 48 426 человек, всего — 10 337 008.

По всей России умерли 678 заболевших, что на 15 человек больше, чем вчера (663). Общее число умерших достигло 332 690. Был госпитализирован 17 201 человек, что на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля. За день выздоровели 48 426 человек, всего — 10 337 008.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 78 (с начала пандемии — 39 116);.
  • Санкт-Петербург — 63 (30 022);.
  • Подмосковье — 37 (13 399);.
  • Алтайский край — 24 (7 397);.
  • Нижегородская область — 21 (10 541).

По данным московского оперативного штаба, число госпитализаций в столице составляет 6,8% от всех заболевших. На искусственной вентиляции легких находятся 550 человек. За сутки умерли 78 больных.

Рекорды по суточному числу зараженных в России обновляются уже более 13 дней подряд

Минтруд заявил, что работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимум сотрудников. На фоне резко возросшей нагрузки на амбулаторное звено премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить доступ в поликлиники. Роспотребнадзор заявил, что введение локдауна или каких-то чрезвычайных мер не обсуждается.

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