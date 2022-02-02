В России 13 дней подряд обновляются суточные рекорды заражений COVID-19 — более 141 тыс

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки в России умерли 678 заболевших, что на 15 человек больше, чем вчера (663). Общее число умерших достигло 332 690. Был госпитализирован 17 201 человек, что на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля. За день выздоровели 48 426 человек, всего — 10 337 008.
По всей России умерли 678 заболевших, что на 15 человек больше, чем вчера (663). Общее число умерших достигло 332 690. Был госпитализирован 17 201 человек, что на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля. За день выздоровели 48 426 человек, всего — 10 337 008.
Регионы—лидеры по числу смертей:
По данным московского оперативного штаба, число госпитализаций в столице составляет 6,8% от всех заболевших. На искусственной вентиляции легких находятся 550 человек. За сутки умерли 78 больных.
Рекорды по суточному числу зараженных в России обновляются уже более 13 дней подряд
Минтруд заявил, что работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимум сотрудников. На фоне резко возросшей нагрузки на амбулаторное звено премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить доступ в поликлиники. Роспотребнадзор заявил, что введение локдауна или каких-то чрезвычайных мер не обсуждается.