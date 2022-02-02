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16:07 (мск), источник: © РИА Новости

Верховный суд признал движение «Колумбайн»* террористическим

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Верховный суд России в среду по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн»* террористическим и запретил его в стране, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Источник: © РИА Новости

«Признать молодежное движение “Колумбайн”* — другое название “Скулшутинг”* — террористическим и запретить его деятельность на территории РФ», — решил судья. Решение может быть обжаловано, но суд указал начать исполнять его немедленно. Другие детали не уточняются, поскольку заседание проходило в закрытом от прессы режиме.

По оценке ФСБ, масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Спецслужба выявила множество крупных «колумбайновских»* интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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