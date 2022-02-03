11:37 (мск), источник: Газета.Ру
22-летнего рэпера Tdott Woo застрелили у собственного дома
Рэпера Tdott Woo (настоящее имя Таджей Добсон) застрелили 1 февраля на пороге собственного дома в Бруклине, сообщает The Sun.
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22-летнего музыканта пытались спасти медики, он умер от ран в больнице.
За несколько часов до смерти он подписал новый контракт с лейблом Million Dollar Music. «Большая честь оставаться твоими друзьями до последнего вздоха. Будем помнить о тебе, несмотря ни на что», — заверили представители лейбла.
Tdott Woo был близким другом рэпера Pop Smoke, которого застрелили в Лос-Анджелесе в феврале 2020 года.
Вместе они популяризовали танец Woo walk, ставший вирусным в социальных сетях.