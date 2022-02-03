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11:37 (мск), источник: Газета.Ру

22-летнего рэпера Tdott Woo застрелили у собственного дома

Рэпера Tdott Woo (настоящее имя Таджей Добсон) застрелили 1 февраля на пороге собственного дома в Бруклине, сообщает The Sun.

Источник: AFP 2021

22-летнего музыканта пытались спасти медики, он умер от ран в больнице.

За несколько часов до смерти он подписал новый контракт с лейблом Million Dollar Music. «Большая честь оставаться твоими друзьями до последнего вздоха. Будем помнить о тебе, несмотря ни на что», — заверили представители лейбла.

Tdott Woo был близким другом рэпера Pop Smoke, которого застрелили в Лос-Анджелесе в феврале 2020 года.

Вместе они популяризовали танец Woo walk, ставший вирусным в социальных сетях.

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