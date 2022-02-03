В Белоруссии сообщили о захвате украинского дрона-шпиона

Белоруссия заявила «решительный протест» Украине в связи с нарушением украинским разведывательным беспилотником государственной границы страны. Сообщение об этом опубликовано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД Белоруссии 3 февраля вызвали посла Украины Игоря Кизиму. Там ему заявили «решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата» с территории Украины, который нарушил границу.
«Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил», — сообщила пресс-служба МИДа.
Анализ данных бортовой аппаратуры дрона показал, что его запустили с территории Украины для проведения нелегальной разведки. Цель — военный полигон «Брестский».
«До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу», — заявили в белорусском МИДе.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения Белоруссии провокацией. «Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России», — написал он в Twitter.
В Белоруссии с конца января проходят совместные с российской армией учения «Союзная решимость — 2022». 3 февраля в Белоруссию для инспекции учений прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.
Первый этап продлится до 9 февраля. Страны проведут группировку войск на белорусской территории, организуют охрану важных объектов, оборону государственной границы в воздушном пространстве и проверят готовность дежурных сил противовоздушной обороны. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, военные отработают отражение внешней агрессии и мероприятия по противодействию терроризму.
Российское Минобороны сообщило, что военные доставили на учения в Белоруссию зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Он проследует на один из полигонов Брестской области. После этого военные проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций. Они заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы России и Белоруссии. О переброске двух дивизионов С-400 с Дальнего Востока в Белоруссию по железной дороге российское военное ведомство сообщило 21 января.
В учениях также будут задействованы 12 истребителей Су-35 и дивизион ракетных комплексов «Панцирь-С».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели военные учения с реактивными системами залпового огня «Ураган» вблизи границ с Крымом. Подразделения реактивной артиллерии объединенных сил ВСУ отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника, сообщили 2 февраля в Киеве.