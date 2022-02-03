В России за сутки выявили 155 768 случаев коронавируса

За весь период пандемии в России выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 — скончались.
В Москве за сутки 26 904 случая коронавируса — максимум за всю пандемию.
1622 пациента госпитализировали за сутки, 560 человек находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 21 234 случая, Московской области — 8721, Пермском крае — 3845, Самарской области — 3692, Свердловской области — 3443 случая.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю не изменился и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что люди, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад, потеряли свой иммунитет.