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12:07 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 155 768 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 155 768 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Скончались за сутки 667 пациентов с COVID-19.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
12:15 (мск)В Москве выявили 26 904 случая заражения коронавирусом за сутки
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Источник: Агентство «Москва»

За весь период пандемии в России выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 — скончались.

В Москве за сутки 26 904 случая коронавируса — максимум за всю пандемию.

1622 пациента госпитализировали за сутки, 560 человек находятся на ИВЛ.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 21 234 случая, Московской области — 8721, Пермском крае — 3845, Самарской области — 3692, Свердловской области — 3443 случая.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю не изменился и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что люди, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад, потеряли свой иммунитет.

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