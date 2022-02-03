Экс-судью Янгулбаева лишили неприкосновенности

Решение приняли путем единогласного тайного голосования на заседании Квалификационной коллегии судей республики.
«Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более судьи Верховного суда ЧР», — сказал председатель Совета Алавдин Гардалоев.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, «стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы».
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, «Янгулбаевым трижды отправляли повестку». Как отмечал Кадыров в своем телеграм-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе «на реальный срок заключения».
Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что «террористами для меня являются» член СПЧ Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Он призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов».
«Новая газета» потребовала открыть против Кадырова уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды и подала соответствующее заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал разобраться в случившемся.
Представитель Кремля подчеркнул, что особого статуса у чеченских силовиков «нет и быть не может»: «если речь идет о похищении кем бы то ни было человека», то необходимо подать заявление в правоохранительные органы — «и полиция начинает действовать».
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.