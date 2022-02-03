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19:06 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Протасевич решил подать иск к авиакомпании Ryanair

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair.

Источник: Reuters

«Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса», — рассказал он на Youtube-канале «Sputnik Беларусь».

Блогер отметил, что над иском работает команда юристов, и как только все будет подготовлено, он об этом объявит. «Я надеюсь, что мое заявление будет отдельно рассмотрено и членами совета ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Белоруссии», — отметил он.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что в связи с инцидентом с самолетом Ryanair белорусским чиновникам предъявлены обвинения в воздушном терроризме.

На днях Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.

Напомним, в мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.

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