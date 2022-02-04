Суд дал пожизненный срок фигуранту дела о терактах в московском метро

«По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — огласил решение судья.
Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову на 17 миллионов 49 тысяч 644 рубля 24 копейки за покореженные вагоны и ремонт станций. Четыре гражданских иска от потерпевших оставлены без рассмотрения.
В прениях сторон прокурор просила назначить Нурову пожизненное лишение свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.
Адвокат Валид Джалалов просил назначить минимальное наказание, а также исключить из обвинения статью 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Защита настаивала на том, что пойти на преступление Нурова заставил организатор взрывов Магомедали Вагабов.
Нуров был задержан в Дагестане в марте 2019 года. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.
В пресс-службе Следственного комитета России сообщили РИА Новости, что Нуров в ходе следствия признал свою вину.
В Москве 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» произошли два мощных взрыва. По данным силовиков, на обеих станциях подорвались уроженки Дагестана. В терактах погибли 39 человек, более 100 пострадали.
Еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, был задержан осенью 2020 года. Следствие, среди прочего, считает, что Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.
Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана.
В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы «Имарата Кавказ»* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на «Лубянке» и «Парке культуры».
*Террористическая организация, запрещенная в России
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.