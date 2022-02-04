Фадеев попросил передать дело жены Янгулбаева на федеральный уровень

«Сегодня председатель СПЧ обратился в Следственный комитет РФ по резонансному делу Заремы Мусаевой. По мнению членов совета, уголовное дело супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева тесным образом связано с другим конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями, которых называют администраторами интернет-ресурса, публикующего оскорбительные тексты в адрес руководства Чечни», — говорится в Telegram-канале совета.
В письме Фадеев заявил, что на фоне сложившейся «острой» ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы.
«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные. Чтобы нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности, считаю полезным передачу расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой из производства должностных лиц Следственного управления СК России по Чеченской Республике следователям Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу либо следователю Центрального аппарата СК России в соответствии с ч. 6 ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова из письма Фадеева на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Зарема Мусаева арестована до 1 апреля, ей предъявлено обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка. Коллегия судей Чечни в четверг лишила Янгулбаева неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева «несовместимы с высоким статусом судьи в отставке».
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, «стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы».
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым «трижды отправляли повестку». Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе «на реальный срок заключения».
Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Янгулбаева, заявил, что «террористами для меня являются» член СПЧ Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Он также призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов». «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт «а», части 2 статьи 282 УК).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.
Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков «нет и быть не может», а «если речь идет о похищении кем бы то ни было человека», то необходимо подать заявление в правоохранительные органы — «и полиция начинает действовать». Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью сообщили РИА Новости, что уехали из страны.
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