Вслед за VK сбой затронул Петербургскую биржу, Instagram и WhatsApp

После сбоя у «ВКонтакте» технические проблемы с работой начались у Санкт-Петербургской биржи, сообщил представитель торговой площадки «РБК Инвестициям». «Приостановка торгов произошла в 19:00 мск, причины сбоя выясняются», — уточнил он. По состоянию на 20:15 сайт биржи не работал.
Неполадки также фиксировали пользователи WhatsApp, следует из данных Downdetector. К 16:30 число отчетов о сбоях превысило 1 тыс. Более 70% сообщивших о них испытывали трудности с отправкой сообщений, 17% жаловались в целом на работу приложения мессенджера.
Помимо этого, пользователи сообщали о трудностях с доступом к Instagram. Большая часть сообщений касалась сбоев в работе приложения.
Отчеты о неполадках появились и на странице МТС на сайте Downdetector, к 19:05 мск их было почти 130. Пользователи сообщали о перебоях с мобильным интернетом (56%) и сигналом сотовой связи (35%). В пресс-службе МТС РБК сообщили, что сети сотового оператора работают в штатном режиме.
Ранее вечером в пятницу стало известно о перебоях в работе «ВКонтакте». Число отчетов на Downdetector сначала превысило 66 тыс., а позже — 74 тыс. В пресс-службе соцсети подтвердили, что у части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой, и заверили, что восстанавливают работу.
Помимо этого, абоненты «Ростелекома» сообщали о проблемах в работе оператора, в том числе в работе стационарного интернета. У 20% заявивших о сбоях не было сигнала. В «Ростелекоме» также сообщали, что магистральная сеть компании работает штатно.