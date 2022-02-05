Минздрав обвинил профсоюз в агитации к голодовке медсестер в Коломне

В конце января профсоюз «Действие» сообщил о начале голодовки среди медсестер в перинатальном центре. В открытом письме медсестры жаловались на «невыносимые условия труда», нарушения их прав и норм оказания медицинской помощи. Письмо подписали 11 медработников.
«Младший медицинский персонал координируют представители альтернативного профсоюза “Действие”, а также оказывают им юридическую поддержку и агитируют в проведении голодовки», — сказано в сообщении минздрава.
В министерстве отметили, что младший медперсонал не имеет медицинского образования и не оказывает медицинскую помощь пациентам, а лишь убирается в некоторых помещениях и сопровождает пациентов в отделения и на исследования.
В то же время их зарплата составляет 40 тыс. руб. при 15 днях работы, а уборка большей части (около 85%) перинатального центра осуществляется клининговой компанией.
«После проведенной проверки установлено, что на выполнение основной работы ими затрачивается только 60% рабочего времени, остальное рабочее время они используют по своему усмотрению», — уточнили в минздраве.
Там также отметили, что на сегодняшний день уже восемь медсестер, подписавшихся под открытым письмом, отказались от планов провести голодовку.
«В связи с многочисленной негативной информацией, распространяемой в СМИ, в адрес руководства КПЦ поступают обращения от заведующих отделениями и других сотрудников о том, что они не поддерживают данную акцию и просят принять меры административного характера к ее участникам», — заключили в министерстве.
2 февраля профсоюз сообщил, что одна из медсестер перинатального центра Наталья Трухина уже начала голодовку, а остальные будут присоединяться к ней по очереди, пока их требования не будут исполнены. «Окончательное решение о начале голодовки было принято медсестрами вчера, 1 февраля, после того, как главный врач КПЦ Татьяна Шаврак не явилась на совещание по рассмотрению требований медсестер, которое она сама организовывала по поручению комиссии Минздрава Московской области. Были представители надзорных органов, были представители профсоюзов, но представителей работодателя не было», — говорилось в сообщении.
«Требования медсестер изложены в их открытом письме. Основные: увеличить количество работников из числа младшего медицинского персонала, исправить ситуацию с зарплатой, чтобы доплачивали за ковид, потому что сотрудники работают в том числе с пациентами с ковидом. Но главное — это несоизмеримое соотношение объема работы и уровня зарплаты», — рассказала РБК руководитель юридической службы профсоюза «Действие» Анастасия Манзя (представляет интересы медсестер).
В разговоре с РБК Трухина подтвердила, что основным требованием остается расширение штата ради снижения нагрузки на медработников.
По ее словам, проблемы начались после сокращений, которые прошли в две волны, в 2019 и в 2021 годах.
«Главное требование — чтобы добавили персонал, потому что так работать действительно невозможно, чтобы выплачивали нормальную зарплату. Сегодня за 12-часовой рабочий день у меня было всего 15 минут [перерыва]. Официально у меня два перерыва: 15 и 30 минут — на обед и на чай. Но такого не бывает. Такая ситуация началась после сокращения санитарок в 2019 году и в 2021-м. Сейчас мы выполняем обязанности и медсестер, и санитарок. Причем зарплата у меня не выросла, а даже упала. Раньше выходило 40−42 тыс. руб. Сейчас у меня в хороший месяц, с праздниками, максимум выйдет 30−32 тыс. руб.», — рассказала она.
В Коломенском перинатальном центре работает стационар на 150 коек, работающий в круглосуточном режиме, амбулаторно-поликлиническое отделение с дневным стационаром на десять коек, работающее в три смены, а также реанимация. Как уточнили РБК в подмосковном минздраве, всего в медучреждении работает более 400 человек, в том числе: 118 врачей, 231 сотрудник среднего медицинского персонала, 25 младший медперсонал.
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