05:02 (мск), источник: © РИА Новости
Bloomberg по ошибке объявил о «вторжении» России на Украину
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.
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«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок “Россия вторгается на Украину” был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы — ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в сообщении на сайте агентства.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.
В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.