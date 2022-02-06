В Московской области пропал экс-замминистра юстиции России Владимир Ялунин

«В городском округе Одинцово в селе Аксиньино пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин. Он выехал на квадроцикле в поле и не вернулся, телефона при нем не было», — сказал собеседник агентства. По его словам, не исключается, что Ялунин провалился под лед реки.
В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ подтвердили эту информацию. Сообщение об этом поступило в МЧС в 00:15. Было известно, что он уехал в сторону церкви. В ходе поисковых работ спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке.
«В районе села Козино у церкви обнаружены следы квадроцикла, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла», — сказали ТАСС в ведомстве.
Владимир Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года был замминистра юстиции.