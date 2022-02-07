Столица «в осаде» и чрезвычайное положение. В Оттаве вторую неделю идут протесты против ковид-ограничений

В будние дни количество митингующих снизилось, но в выходные снова выросло.
В субботу, 5 февраля, в центре Оттавы собрались тысячи людей, которые протестовали до поздней ночи, сигналя в гудки и запуская фейерверки на улицах.
В воскресенье, 6 февраля, «Конвой свободы» призвал протестующих не шуметь в утренние часы. Несмотря на это, с 10:00 в центре города раздавались гудки, а к полудню они стали несмолкающими.
Протесты также прошли в Торонто и Квебеке, а колонны грузовиков собрались у законодательных собраний провинций Саскачеван, Манитоба и Британская Колумбия.
Реакция полиции и властей
Протесты в Канаде проходят мирно, но очень шумно, что беспокоит местных жителей. Полиция 6 февраля заявила, что с 29 января сотрудники правоохранительных органов ответили на 650 вызовов с жалобами на нарушение порядка.
Изначально силовики не вмешивались в протесты, но 5—6 февраля сменили тактику и выписали больше 450 штрафов за разные нарушения, в числе которых чрезмерный шум, использование фейерверков и несоблюдение правил дорожного движения. Как минимум семь человек арестовали.
Полиция сообщила, что ведет более 60 дел по преступлениям на почве ненависти, кражам, причинению вреда и порче имущества.
Начальник полиции Оттавы Питер Слоли заявил, что город находится «в осаде». В ответ на это мэр канадской столицы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайного положения: «Мы находимся в разгаре серьезной чрезвычайной ситуации, самой серьезной чрезвычайной ситуации, с которой когда-либо сталкивался наш город».
Полиция начала бороться со снабжением протестующих топливом, едой и другими вещами. Силовики заявили, что любой, кто принесет материальную помощь протестующим, рискует оказаться арестованным.
Вечером 6 февраля полиция приехала в лагерь демонстрантов и забрала топливо для грузовиков из «Конвоя свободы». Там же силовики арестовали двух человек и конфисковали несколько автомобилей.
Американская краудфандинговая платформа GoFundMe заблокировала сбор средств в пользу «Конвоя свободы» за нарушение условий пользования сервисом. Жертвователям дали две недели на то, чтобы попросить вернуть деньги обратно. Пожертвования тех, кто этого не сделает, отправят в «надежные благотворительные организации».
2 февраля глава совета полиции Оттавы Дайана Динс попросила мэра Оттавы Джима Уотсона и премьер-министра Джастина Трюдо связаться с GoFundMe и убедить их заблокировать доступ протестующих к собранным миллионам. Когда представители сервиса выполнили просьбу властей Канады, полиция Оттавы поблагодарила ее за сотрудничество.
«Конвой свободы», состоящий из дальнобойщиков, протестующих против паспортов о вакцинации от коронавируса, выехал из Ванкувера в Оттаву 23 января. Спустя четыре дня представитель объединения Бенджамин Дихтер рассказал изданию Toronto Sun, что колонна растянулась на 70 км. Газета отметила, что колонна может состоять из 50 000 грузовиков.
Протесты дальнобойщиков связаны с тем, что канадские пограничники для въезда в США требуют у водителей большегрузов паспорта о вакцинации.
Власти страны заявляли, что не будут вводить такое требование, но оно все же вступило в силу 15 января. 22 января США ввели такой же режим пересечения границы для дальнобойщиков из Канады.
В канадских транспортных компаниях заявили, что такая мера затронет от 12 до 16 тыс. водителей, что значительно повысит стоимость перевозки грузов и увеличит рекордно высокую за последние 30 лет инфляцию в стране (4,8%).
Активная фаза протестов началась вечером 28 января, когда в Оттаву приехал «Конвой свободы» из тысяч грузовиков. На следующий день несколько тысяч протестующих пришли на Парламентский холм, где находятся комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
По данным журналистов CBC, фуры «Конвоя свободы» создали пробки в Оттаве, заблокировав дороги в центр города и из него. При этом протест в последние выходные января носил мирный характер, о случаях насилия или травм полиция не сообщала.