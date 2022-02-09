Экспертиза нашла кокаин в моче погибшего Просвирнина, сообщили СМИ

Во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели журналиста, основателя журнала «Спутник и погром» Егора Просвирнина завершена. Позднее во вторник пресс-секретарь Просвирнина, замглавреда «Царского телевидения» Святослав Павлов заявил РИА Новости, что родственники журналиста результаты экспертизы его смерти еще не получили.
«Редакция “Царского телевидения” провела собственное расследование гибели главного редактора нашего канала Егора Просвирнина. Мы практически поминутно восстановили хронику последнего дня Егора, рассчитали время смерти и, самое главное, теперь можем ответить на ключевой вопрос: был ли в деле криминальный след», — написал на своей странице в Facebook Павлов.
Редакция телеканала, как утверджается, восстановила хронологию последнего дня Просвирнина, изучив камеры видеонаблюдеиня и сопоставив время смерти и показания свидетелей.
«Именно ожидание экспертизы заставило нас откладывать публикацию… Версию измененного состояния сознания в итоге подтвердила и назначенное следствием судебно-химическое исследование, которое выявило в моче присутствие следующих веществ: двух стимуляторов (кокаин, 0,355 мг%, и МДМА, без указания процентного содержания), а также антигистаминного лекарственного препарата доксиламина (0,043 мг%), побочным эффектом которого является среди прочего спутанность сознания и галлюцинации», — пишет издание на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что в крови эти вещества обнаружены не были.
Согласно заключению эксперта, которое приводит «Царское телевидение», «в крови и моче не обнаружено метадона, аминазина, дипразина, тизерцина, трифтазина, тиоридазина, имипрамина, хлордиазепоксида, диазепама, карбамазепина, амитриптилина», не найдены и морфин, кодеин, опиаты, амфетамины, бензодиазепины, барбитураты, синтетические каннабиоиды.
Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, «ни о каком суициде не было и речи».
В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт «Спутника и погрома».
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