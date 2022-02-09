Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии

Израильская армия заявила, что на севере Израиля, в городе Умм-эль-Фахм, и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из Сирии.
«В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы только что нанесли удар по батареям “земля-воздух” в Сирии, включая радары и зенитные установки», — говорится в заявлении армии в Twitter.
Как сообщило командование сирийской армии, в результате израильского удара один военнослужащий погиб, еще пять пострадали, имеется материальный ущерб.
По данным военных, улар был нанесен в 00.56 мск из воздушного пространства Ливана юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1.10 была предпринята вторая атака.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.