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08:08 (мск), источник: ТАСС

Источник: в отношении Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах на его песни, опубликованных ранее в интернете. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, музыкант в инкриминируемом ему деянии не признал вину.

Источник: РИА "Новости"

«Полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ). Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю, — рассказал собеседник агентства. — Вину Моргенштерн не признал».

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Кроме того, по словам источника ТАСС, для проведения экспертизы были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, которые определили в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств, а также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».

В административном деле речь идет о таких клипах, как «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

В свою очередь адвокат музыканта Сергей Жорин подтвердил ТАСС, что в отношении его доверителя полиция Набережных Челнов вынесла постановление о привлечении к административной ответственности.

По его словам, заявление изначально поступило в полицию по поводу песен Моргенштерна, но экспертиза не нашла в них пропаганды наркотиков.

«Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил “креатив” и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики», — сказал Жорин.

«Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление», — сообщил адвокат агентству.

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Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает.

3 июня прошлого года Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).

Решением суда ему был назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности тогда послужило заявление о проверке его клипов «Розовое вино — 2» и Family.

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