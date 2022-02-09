14:19 (мск), источник: РБК
Жириновский попал в больницу
Жириновскому 75 лет. Он говорил, что был вакцинирован от COVID-19 восемь раз. В партии сказали, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, но не уточнили, где он находится.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Москве, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Госпитализацию Жириновского в ЦКБ РБК подтвердил источник в партии. РБК направил запрос в пресс-службу партии.
Telegram-канал Mash пишет, что политик попал в больницу из-за двухсторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса.
По данным канала, у политика поражено 50-75% легких.
На просьбу «Интерфакса» прокомментировать степень поражения легких политика источник сказал: «Да, поражение легких серьезное». В пресс-службе ЛДПР заявили, что «Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать», сообщил ТАСС.
В декабре Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказывал, что сделал уже восемь прививок от коронавируса. «Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — заявил он. Политик тогда предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.
По мнению Жириновского, делать повторную прививку от COVID-19 необходимо, как только в организме снижается уровень антител. «Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два», — объяснял он. В своем Telegram политик указывал, что для первых трех прививок он использовал вакцину «Спутник V», затем три раза укололся «ЭпиВакКороной», а в качестве седьмой и восьмой дозы выбрал «КовиВак».
Жириновскому 75 лет. В 1977 году он окончил МГУ им. Ломоносова и начал работать в Министерстве юстиции СССР. В 1989 году основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС) — предшественницу ЛДПР. С тех пор он шесть раз баллотировался на пост президента России — в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Наибольшего успеха он добился на выборах в 2008 году, где занял третье место, набрав 9,35%. На последних выборах в Госдуму его партия набрала 7,55% голосов и получила 21 мандат.