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15:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США задержан россиянин по делу о краже биткоинов на 4,5 млрд долларов

Супруги Илья Лиштенштейн и Хизер Морган арестованы в Нью-Йорке по делу о сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. Суд отпустил пару под залог в восемь миллионов долларов.

Источник: BBC News Русская служба

В время хакерской атаки пять лет назад было украдено 120 тысяч биткоинов — на тот момент сумма кражи оценивалась в 71 млн долларов, однако сегодня, с учетом резкого подорожания биткоина, она возросла до 4,5 млрд долларов.

Биткоин от TradingView

«Сегодняшние аресты и крупнейшая финансовая кража за всю историю [минюста] показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — цитирует минюст США заместителя генерального прокурора США Лизу О. Монако.

По ее словам, обвиняемые пытались сохранить цифровую анонимность и отмывали украденные средства при помощи «лабиринта криптовалютных транзакций», однако в итоге были вычислены правоохранительными органами.

По версии американских прокуроров, украденная в 2016 году криптовалюта двумя тысячами транзакций была отправлена на цифровой кошелек Лихтейнштейна, и за последние пять лет он по сложной схеме отмывания денег вывел на свои банковские счета эквивалент 25 тысяч биткоинов.

Остальные 94 тысячи биткоинов он оставил в кошельке «для получения и хранения незаконных доходов от взлома», сообщает минюст США.

Часть выведенных средств была потрачена на различные покупки — например, на подарочную карту магазина Walmart на сумму 500 долларов.

Покупки с этой карты во многом и помогли выйти на след преступников, говорится в судебных документах по делу.

По информации ведомства, обвиняемые — это жители Нью-Йорка 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хизер Морган. В судебных документах говорится, что Лихтенштейн имеет российское и американское гражданство.

Лихтенштейну и Морган предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание по которому составляет 20 лет тюрьмы, а также в сговоре с целью обмана США (максимальное наказание — пять лет тюрьмы).

Как сообщает агентство Блумберг, суд в Нью-Йорке отпустил супругов под залог в восемь миллионов долларов.

В заявлении Bitfinex говорится, что компания сотрудничала с расследованием и рада, что украденные средства были возвращены.

Кто такие Илья Лихтенштейн и Хизер Морган

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Как пишет британский таблоид Daily Mail, Лихтенштейн и Морган живут на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене, престижнейшем районе Нью-Йорка.

Морган сотрудничала с журналом Forbes и исполняет рэп, в одной из песен она называет себя «Крокодилом Уолл-Стрит». В одной из своих статей для Forbes в январе 2020 года года она писала о защите бизнеса от киберпреступников.

Про Илью Лихтенштейна известно немного. Daily Mail представляет его лишь как «соучредителя компании по онлайн-маркетингу».

Как пишет в своем Телеграм-канале бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Буканов, Лихтенштейн до взлома криптобиржи был основателем неудачной компании Mixrank, которую покинул в том самом 2016 году.

«Потом два года не работал, а дальше выступал как инвестор. И как инвестору ему попался на глаза проект Endpass — они делали очень легкий в использовании криптокошелек. Илья стал его адвайзером и продолжал им быть до сих пор», — пишет Буканов.

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