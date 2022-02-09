В США задержан россиянин по делу о краже биткоинов на 4,5 млрд долларов
Супруги Илья Лиштенштейн и Хизер Морган арестованы в Нью-Йорке по делу о сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. Суд отпустил пару под залог в восемь миллионов долларов.
В время хакерской атаки пять лет назад было украдено 120 тысяч биткоинов — на тот момент сумма кражи оценивалась в 71 млн долларов, однако сегодня, с учетом резкого подорожания биткоина, она возросла до 4,5 млрд долларов.
«Сегодняшние аресты и крупнейшая финансовая кража за всю историю [минюста] показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — цитирует минюст США заместителя генерального прокурора США Лизу О. Монако.
По ее словам, обвиняемые пытались сохранить цифровую анонимность и отмывали украденные средства при помощи «лабиринта криптовалютных транзакций», однако в итоге были вычислены правоохранительными органами.
По версии американских прокуроров, украденная в 2016 году криптовалюта двумя тысячами транзакций была отправлена на цифровой кошелек Лихтейнштейна, и за последние пять лет он по сложной схеме отмывания денег вывел на свои банковские счета эквивалент 25 тысяч биткоинов.
Остальные 94 тысячи биткоинов он оставил в кошельке «для получения и хранения незаконных доходов от взлома», сообщает минюст США.
Часть выведенных средств была потрачена на различные покупки — например, на подарочную карту магазина Walmart на сумму 500 долларов.
Покупки с этой карты во многом и помогли выйти на след преступников, говорится в судебных документах по делу.
По информации ведомства, обвиняемые — это жители Нью-Йорка 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хизер Морган. В судебных документах говорится, что Лихтенштейн имеет российское и американское гражданство.
Лихтенштейну и Морган предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание по которому составляет 20 лет тюрьмы, а также в сговоре с целью обмана США (максимальное наказание — пять лет тюрьмы).
Как сообщает агентство Блумберг, суд в Нью-Йорке отпустил супругов под залог в восемь миллионов долларов.
В заявлении Bitfinex говорится, что компания сотрудничала с расследованием и рада, что украденные средства были возвращены.
Кто такие Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
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Как пишет британский таблоид Daily Mail, Лихтенштейн и Морган живут на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене, престижнейшем районе Нью-Йорка.
Морган сотрудничала с журналом Forbes и исполняет рэп, в одной из песен она называет себя «Крокодилом Уолл-Стрит». В одной из своих статей для Forbes в январе 2020 года года она писала о защите бизнеса от киберпреступников.
This “rapper” with an alias of RAZZLEKHAN aka Heather Morgan was charged today in NYC, with being part of money laundering scheme that involved Billions worth of Bitcoin.
Про Илью Лихтенштейна известно немного. Daily Mail представляет его лишь как «соучредителя компании по онлайн-маркетингу».
Как пишет в своем Телеграм-канале бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Буканов, Лихтенштейн до взлома криптобиржи был основателем неудачной компании Mixrank, которую покинул в том самом 2016 году.
«Потом два года не работал, а дальше выступал как инвестор. И как инвестору ему попался на глаза проект Endpass — они делали очень легкий в использовании криптокошелек. Илья стал его адвайзером и продолжал им быть до сих пор», — пишет Буканов.
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