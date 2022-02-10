ФСБ заподозрила студента из Киева в организации массовых «минирований»

Отмечается, что ФСБ РФ совместно с МВД и СК России ведется розыск причастных к массовому распространению в конце 2021 — начале 2022 годов в интернете сообщений о «минировании» объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.
Подчеркивается, что ложные сообщения распространяются для дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.
«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых “сваттинговых” интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники», — сообщила ФСБ.
Кроме того, в ряде российских регионов задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к ложных сообщений о минированиях.
Против них возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах, грозит до восьми лет колонии. Остальных участников ищут.