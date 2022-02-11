Полицейское ведомство не приняло тысячи компьютеров

Управление СКР по Центральному округу Москвы завершило расследование уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Его единственным фигурантом стал владелец компании «123 Солюшен» Григорий Блажко.
ООО 24 июля 2020 года выиграло тендер на поставку «настольных персональных электронно-вычислительных машин» для нужд МВД. Этот конкурс получился скандальным: с его итогами не согласились другие участники, которые обжаловали их в антимонопольной службе. Из-за начавшихся разбирательств объявить победителя тендера долго не удавалось, но в итоге никаких нарушений ФАС не нашла, и компания Блажко стала поставщиком полицейского ведомства.
Всего в рамках заключенного договора с МВД фирма обязалась предоставить компьютеры на общую сумму более 1 млрд руб.
Причем, согласно договору, вся оргтехника должна была быть российского производства и поставлена до 30 октября 2020 года.
Однако, по версии следствия, в октябре того же года выпускник Академии ФСО Блажко разработал преступный план, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на исполнение этого контракта.
Причем, как следует из материалов дела, сообщниками бизнесмена выступали некие должностные лица департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД. Однако установить, кто это был персонально, в СКР за время расследования так и не смогли.
Но следствие уверено, что, реализуя разработанный план, Блажко начал поставлять заказчику оргтехнику, не отвечающую требованиям заключенного с его фирмой контракта.
Однако довести до конца свой план фигурант не смог: полицейские обнаружили отсутствие у десятков тысяч компьютеров документов, подтверждающих соответствие техники требованиям нескольких постановлений правительства. Среди них постановление «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также постановления «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».
Также принимающие выяснили, что компьютеров марки RDW, которые поставила «123 Солюшен», нет и в реестре отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге.
На этом основании полицейские сделали вывод, что компьютеры не являются российскими, а значит, фирма не выполнила основное требование контракта и разорвала его.
Стороны затем долго судились в арбитраже. Блажко вначале удалось добиться решения о том, что министерство должно принять и оплатить компьютеры, но в следующих инстанциях оно было отменено. Одновременно в СУ СКР начали свое расследование обстоятельств срыва миллиардного контракта.
Законченное дело о покушении на мошенничество еще предстоит утвердить прокурору и направить в суд. При этом поиск вероятных сообщников бизнесмена среди сотрудников МВД продолжается. В СКР, по данным «Ъ», 9 февраля возбудили новое уголовное дело, связанное с этим контрактом, в отношении неустановленных лиц. Оперативно получить комментарии МВД и фигуранта не удалось.
Во время загрузки произошла ошибка.