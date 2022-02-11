Закончено дело о масштабных махинациях с военным лесом

Дмитрия Куракина окончательно обвинили в одной афере на 2,7 млрд руб., но расследуют и другие махинации с его участием | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Речь идет о масштабной незаконной вырубке леса на территории воинских частей от Подмосковья до Дальнего Востока. Освобождаемые земли доставались коммерсантам под мусорные свалки или коттеджную застройку, а ценные породы древесины шли на продажу, в том числе в Китай.
Уголовное дело, в ходе которого удалось выйти на высокопоставленных чиновников подмосковного правительства, было возбуждено в сентябре 2018 года Главным военным следственным управлением СКР. Тогда вряд ли кто-то предполагал, что несколько коррупционных эпизодов, в которых фигурировали руководство ФГКУ «Управление лесного хозяйства природопользования» Минобороны (УЛХиП) и коммерсанты из ООО ЛПК (ликвидировано 10 июня 2021 года), ООО «Аконит» и ООО «ДСМУ-Центр» (находится в стадии банкротства), выльются в столь масштабные злоупотребления.
Первыми фигурантами этого дела тогда стали бывшие главный специалист-эксперт секретариата одного из заместителей министра обороны России Илья Тарасевич и руководитель УЛХиП Михаил Борисов. Первый в инкриминируемый период являлся ведущим инженером УЛХиП (входит в департамент военного имущества) Минобороны и отвечал за взаимодействие с 39 филиалами в 62 субъектах Российской Федерации, на балансе которых находятся почти 5 млн га земли в местах дислокации воинских частей.
По версии следствия, оба фигуранта за незаконное вознаграждение организовывали выделение земельных участков военного ведомства коммерсантам в Ногинском районе Московской области, а также в Нижегородской и Челябинской областях, которые использовались под мусорные полигоны или строительство коттеджных поселков.
Обвиняемым в итоге вменили получение взяток в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Почти десяток коммерсантов, давших признательные показания и сотрудничающих со следствием, обвинили в даче взяток и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), но от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием освободили.
По данным «Ъ», Тарасевич и Борисов также не стали отпираться и якобы именно от них цепочка и потянулась к бывшим высокопоставленным военным чиновникам.
Основными фигурантами этого дела в ноябре 2020 года стали экс-начальники департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин (сменивший в 2012 году на этом посту скандально известную Евгению Васильеву), ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан. Первые двое на момент задержания уже работали на высоких должностях в правительстве Московской области. Куракин являлся заместителем председателя правительства Подмосковья — министром экологии и природопользования, а Владислав Холодков — его первым заместителем. По ходатайству Главного следственного управления СКР, куда военное следствие передало это дело, Басманный райсуд Москвы отправил всех троих под арест. С должностей они были уволены.
Еще двое фигурантов успели скрыться за границей и были арестованы райсудом заочно. Такая участь постигла бывшего советника Дмитрия Куракина в подмосковном правительстве Даниила Суханова. На эту должность он перешел вместе с шефом из департамента имущественных отношений Минобороны, где являлся заместителем Куракина и курировал работу ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны. Также в розыске находится и бывший гендиректор ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны» Алексей Куприянов.
Всем фигурантам, которые, по данным «Ъ», на днях приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, следствие в окончательной редакции инкриминирует масштабные вырубки леса за взятки от коммерсантов на территории воинских частей от Подмосковья до Дальнего Востока.
По данным следствия, чтобы придать видимость законности своим противоправным действиям, участники преступной группы изготавливали фиктивные акты лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.
При этом в Московской области и других регионах ЦФО бизнесмены в основном образовывали на делянках полигоны для мусорных свалок, а в некоторых случаях после передачи земель органам местного самоуправления использовали их под коттеджную застройку. А вот в Сибири под видом санитарной вырубки лес валили исключительно на продажу. Там, по данным следствия, под топор шли такие ценные породы деревьев, как сибирские кедр и лиственница, а также многовековые сосны, которые продавались в Китай. По данным «Ъ», виновность фигурантов этого уголовного дела, помимо признаний сотрудничающих со следствием нескольких обвиняемых, подтверждается показаниями засекреченных свидетелей, а также проведенными по делу экспертизами.
Нанесенный ущерб по двум расследованным эпизодам после проведения соответствующих экспертиз следствие оценило в 2,7 млрд руб., а сумма полученных взяток составила более 60 млн руб.
Между тем, как утверждают источники «Ъ», фамилии Дмитрия Куракина и людей из его команды фигурируют еще в десятках эпизодов, расследование которых продолжается в рамках других уголовных дел по всей стране.
Например, в 2020 году сотрудниками ГУЭБиПК МВД была пресечена незаконная вырубка лесных массивов на территории вологодских воинских частей местными ОПГ. Как выяснилось, начиная с 2014 года этим занималось вологодское ООО ДОК, а разрешения на незаконную вырубку леса выдавались Дмитрием Куракиным и его подчиненными. Проведенной по делу экспертизой установлено, что нанесенный ущерб составил как минимум 300 млн руб.
В четверг Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил Дмитрию Куракину, Владиславу Холодкову и Максиму Ану сроки содержания под стражей до 17 мая. К этому времени они должны закончить ознакомление, а дело поступить на утверждение обвинения в Генпрокуратуру. Адвокаты обвиняемых комментировать вменяемые их подзащитным деяния отказались.
Во время загрузки произошла ошибка.