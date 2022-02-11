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17:05 (мск), источник: ТАСС

Нижегородская прокуратура проверит информацию о подмене тела перед погребением

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Нижегородской области проверит информацию о подмене тела нижегородца перед погребением, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что тело умершего от ковида нижегородца подменили перед захоронением. «Прокуратурой области организована проверка по публикации СМИ о подмене тела умершего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ведомство проверит соблюдение законодательства о погребении и похоронном деле. «Надзорным органом будет дана оценка законности действий должностных лиц патологоанатомического отделения, сотрудников похоронной компании, при наличии оснований — рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

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