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19:28 (мск), источник: ТАСС

Компания KLM приостановила полеты на Украину

ГААГА, 12 февраля. /ТАСС/. Голландская авиакомпания KLM (Ка-эл-эм) приостановила с субботы полеты на Украину. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Источник: РИА "Новости"

KLM приостановила авиасообщение с Украиной, рейс, запланированный на вечер, отменен, отметил телеканал. Обычно рейсы в Киев осуществляются два раза в день.

Кроме того, авиаперевозчик прекратил все полеты над воздушным пространством Украины.

Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра призвал всех голландцев покинуть Украину как можно скорее из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Кроме того, страну покинет большая часть сотрудников голландского посольства.

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