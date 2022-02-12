На протесты во Франции вышли более 32 тысяч человек

Проведение акции было запрещено властями Парижа. Но в субботу днем часть автоколонны, которая получила название «Конвой свободы», въехала на Елисейские поля. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ.
К вечеру большую часть Елисейских полей правоохранительные органы зачистили. Однако позднее часть манифестантов вернулась на авеню.
Согласно сообщениям в социальных сетях, усиленные наряды полиции по-прежнему находятся на Елисейских полях, периодически прибегая к применению слезоточивого газа.
Французские автомобилисты, вдохновлённые протестными акциями в Канаде, выехали в среду с юга Франции, в четверг и пятницу — из других регионов страны — в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция французской столицы запретила проведение манифестации, получившей название «Конвой свободы».
В Париже мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города «Конвоем свободы». Ранее в субботу префектура полиции сообщила о задержании 500 автомобилей в разных точках на подъезде к Парижу, а затем еще 300 транспортных средств.