Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 13 февраляВсемирный день радио, день рождения Федора Шаляпина, приход ко власти Черненко и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
18Казахстан после погромов
05:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Вооруженная группа похитила шесть сотрудников ООН в Йемене

В Йемене группа вооруженных людей похитила шесть сотрудников одной из гуманитарных структур ООН, в том числе одного иностранца. Об этом сообщил информационный портал Yemen News. Отмечается, что представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в провинции Абьян на юге страны.

Источник: AP 2022

Сотрудников схватили, когда те возвращались в Аден, вместе с ними похитили сопровождавших их бойцов военной полиции. Всех увезли в неизвестном направлении.

Представители одного из племен в провинции Абьян сообщили, что экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на их подельников, которые ранее были арестованы силами Южного Переходного совета (ЮПС).

В ЮПС обвинили в причастности к происшествию международную ассоциацию «Братья-мусульмане» (запрещены в России), которая поддерживает действующих в регионе боевиков, включая террористов группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая группировка).

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт. В нем участвуют сепаратисты, которые в 2017-м образовали Южный переходный совет (ЮПС): изначально они выступали на стороне правительства и боролись с боевиками шиитской группировки, однако затем, в 2019-м, захватили Аден и стали воевать против властей.

Правительство, которое борется с боевиками и ЮПС, действует вместе с международной коалицией — ее возглавляет Саудовская Аравия.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
Президент США призвал граждан страны покинуть Украину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь