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13:16 (мск), источник: ТАСС

Самарский суд арестовал троих человек по делу о взятке, включая сына замглавы МВД Зубова

САМАРА, 13 февраля. /ТАСС/. Самарский районный суд на два месяца заключил под стражу сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса Зубова по делу о даче взятки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Денису Зубову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, самарский районный суд заключил под стражу президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпова, который вместе с сыном замглавы МВД России Игоря Зубова подозревается по делу о даче взятки, сообщил журналистам его адвокат Евгений Супотницкий. «Доказательства причастности моего доверителя в судебном заседании предъявлено не было. Несмотря на это, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователь не смог ответить на вопрос, чем подтверждается причастность Карпова в указанном преступлении. На мой взгляд, в дальнейшем уголовное преследование в отношении моего доверителя будет прекращено в связи с непричастностью к данному преступлению», — сказал журналистам Евгений Супотницкий.

Позднее стало известно, что суд заключил под стражу и бывшего директора перевалочной нефтебазы ООО «МО НТП» Василия Ермакова, который также подозревается по делу о даче взятки. Об этом сообщил журналистам в воскресенье его адвокат Эмиль Исмаилов. «Клиент вину не признает. Арестован», — сказал журналистам Эмиль Исмаилов.

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