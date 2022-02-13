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22:44 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ выпустили девять мин по территории республики, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Источник: AP 2022

«С 18:55 до 19:30 мск зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Коминтерново и Ленинское. Выпущено девять мин калибром 120 миллиметров», — сказал он.

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Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

При этом украинская армия сосредоточила до половины своего личного состава у линии соприкосновения.

Кроме того, Киев не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и затягивает переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта.

На этом фоне страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе, и направляя инструкторов.

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