Чиновник заблуждался на миллиарды

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил и направил в Хамовнический райсуд Москвы резонансное уголовное дело о хищении почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, большинство из которых входит в перечень объектов культуры федерального значения.
На изучение более 250 томов надзорному ведомству понадобилось совсем немного времени.
В итоге господин Разинкин согласился с обновленной версией следствия о том, что долго проходивший в качестве обвиняемого по этому делу бывший глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк о махинациях в возглавляемой им организации ничего не знал.
Из обвинительного заключения следует, что в течение многих лет в заблуждение все руководство столичного Росимущества, включая собственного шефа, вводил его помощник Сергей Алексеев.
Действовал последний в сговоре с бывшим председателем правления банка «Московский капитал» Виктором Крестиным, представлявшим интересы сейшельской компании Vergillios LMS Limited Кириллом Посашковым и бывшим сотрудником правоохранительных органов, ранее судимым Сергеем Широковым.
Организаторами предполагаемого мошенничества следствие считает находящихся в международном розыске гендиректора УК «Проект» Александра Дунаева, его брата, совладельца Финансбизнесбанка Леонида Дунаева и бизнесмена Фарида Валеева. Отметим, что всех их, а также еще одного совладельца Финансбизнесбанка Алексея Болотина еще в 2014 году задерживали в Израиле и Германии, но в их экстрадиции России было отказано.
Как уже рассказывал «Ъ», расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК РФ) сначала занималась столичная полиция, однако завершал расследование уже Следственный комитет России. Там пришли к выводу, что все преступления совершались в период с 2010 по 2012 год.
В общей сложности фигурантам вменили пять эпизодов, три из которых они довели до логического завершения, похитив «высоколиквидные объекты недвижимости». Ущерб, который участники преступной группы успели нанести государству, следствие оценило в сумму более 2 млрд руб.
В общей сложности в планах обвиняемых было вывести из госсобственности 120 объектов недвижимости, но завладеть они успели лишь 35, включая 27 исторических особняков в центре Москвы.
Суть «аферы века», по версии следствия, сводилась к тому, что «введенный в заблуждение» господин Шестерюк незаконно передавал интересовавшие махинаторов здания на праве хозяйственного управления ряду ФГУПов.
Те, в свою очередь, выступили поручителями по фиктивным кредитам, полученным различными ООО в банке «Московский капитал» (фальсификацию договоров поручительства следствие инкриминирует Сергею Широкову). В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало взыскивать долги.
Не получив денег с заемщиков, агентство обратилось в суды с исками к поручителям, которые взыскали с ФГУПов около 2 млрд руб.
Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Из материалов дела следует, что злоумышленники приобретали их через подконтрольную фирму Vergillios LMS Limited, получив в итоге здания в центре Москвы, включая объекты культурного наследия.
В частности, среди таковых оказались ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII—XVIII вв.еков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1), дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6, стр. 2), усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62, стр. 2), дом Леонтьевых 1830 года постройки (Гранатный переулок, д. 4), усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки (улица Солянка, д. 12−14, стр. 1) и целый ряд других.