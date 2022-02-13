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23:07 (мск), источник: © РИА Новости

В Закавказье произошло землетрясение

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На севере Армении в районе границы с Грузией произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США (USGS). По ее данным, толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в 18:25 по времени UTC (21:25 мск). Эпицентр находился в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине десять километров.

Источник: AP 2022

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

О землетрясении сообщило и МЧС Армении.

«Тринадцатого февраля в 22:25 по местному времени (21:25 мск) сейсмологическая сеть национального центра сейсмозащиты Армении зарегистрировала на армяно-грузинской границе, в 16-ти километрах северо-восточнее города Бавра, землетрясение магнитудой 5,2. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Сила толчков в эпицентре составила 6−7 баллов», — говорится в сообщении ведомства.

Толчки силой 4−5 баллов ощущались в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях Армении и три балла — в Ереване.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба в 58 километрах от Тбилиси. Этот населенный пункт находится в регионе Самцхе-Джавахети. Сильные толчки чувствовались и в столице Грузии.

В свою очередь, азербайджанские СМИ пишут о землетрясении магнитудой 3,5 во втором по величине городе страны Гяндже. Толчки ощущали в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Дашкесанском, Гянджинском и других западных районах, сообщило, в частности, азербайджанское информагентство Report.

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