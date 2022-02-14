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12:51 (мск), источник: © РИА Новости

Лидеру группировки хакеров Lurk дали 14 лет колонии строгого режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил лидера группировки хакеров Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Назначить Козловскому 14 лет лишения свободы», — огласила решение судья. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

Он признан виновным по целому ряду статей УК РФ, в том числе об организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Приговор хакерам оглашали пять дней.

По оценке следствия, хакеры объединились в преступное сообщество (это само по себе уже серьезная статья УК РФ), чтобы заниматься компьютерными взломами и мошенничеством с помощью специальных вредоносных программ.

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Так, выяснило следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний, после этого похитили более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

По делу проходят в общей сложности 22 фигуранта, один из которых находится в розыске. Гособвинение запрашивало для подсудимых от шести до 18 лет колонии. При этом Козловскому прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима.

В ходе предварительного следствия и судебного процесса лидер Lurk Константин Козловский заявлял, что по указанию ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон.

Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах Свердловской области заявил, что более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили.

Ранее одному из соучастников преступного сообщества Игорю Маковкину, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уже был вынесен приговор: он получил пять лет колонии общего режима.

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