Комику Мирзализаде запретили приезжать в Россию до 2035 года

«Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда города Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Мы будем это обжаловать», — рассказал собеседник агентства.
В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Ему предстояло за свой счет приобрести билеты и покинуть пределы страны.
Мирзализаде подал иск в суд, оспаривая решение МВД. В начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного.
Кроме того, Мирзализаде отбыл 10-дневный административный арест по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о «русских и фекалиях». Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент «вырван из контекста» юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».