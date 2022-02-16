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19:06 (мск), источник: RTVi

В Москве задержан политолог Валерий Соловей и его сын

В Москве силовики задержали бывшего профессора МГИМО, политолога Валерия Соловья и его сына. Дома у Соловья прошли обыски. Об этом RTVI сообщила политик Эльвира Вихарева.

Источник: РИА "Новости"

С чем связаны обыск и задержание — неизвестно. Вихарева отметила, что получила информацию от жены Соловья.

Политик добавила, что к ней домой в ее отсутствие тоже приходили следователи: «В обеденные часы в промежутке между 14:00 и 16:00. Со слов соседей, люди представились сотрудниками Следственного комитета». По словам Вихаревой, она не может утверждать, что это связано с делом политолога.

Как пишет Znak.com, следователи изъяли в квартире Соловья всю технику.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», обыск начался в 07:30 и продолжался семь часов. После этого политолога и его сына увезли на допрос в Следственный комитет. Жена Соловья рассказала, что допрос все еще идет, а ее муж пока находится в статусе свидетеля.

Телеканал RT сообщил, что в отношении Соловья завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК): «По данным следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном Telegram-канале “Генерал СВР”. Администрирование этого ресурса, как сообщается, осуществляет с территории Украины харьковчанин Виктор Ермолаев».

Телеканал добавил, что Соловей регулярно проводит с Ермолаевым стримы, где представляет его как бывшего генерала СВР «Виктора Михайловича». На самом деле, по данным RT, Ермолаев — адвокат. В рамках дела у Соловья для экспертизы были изъяты средства связи, схемы администрирования информационных ресурсов и другие материалы.

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