В России за сутки госпитализировали 18 090 пациентов с COVID-19

«Количество госпитализаций <…> составило 18 090 человек и снизилось <…> на 7,6 процента (накануне было 19 573. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.
В 58 регионах этот показатель снизился, в 27 — вырос.
Точное число зарегистрированных за день случаев составило 180 622 (вчера было 179 284). Высокий уровень заболеваемости специалисты объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 659 880 человек.
Умерли за сутки 790 пациентов (днем ранее — 748), общее число летальных исходов достигло 343 173. Выписались после лечения 185 082 человека: впервые поправившихся больше, чем заболевших.
Больше всего новых пациентов в Санкт- Петербурге (16 595) Москве (9705) и Красноярском крае (7617), меньше всего — на Чукотке (десять), в Чечне (96) и Ненецком автономном округе (118).
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 414 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.